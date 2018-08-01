Ирек Ялалов вновь вспомнил о скоростном трамвае в Уфе
На оперативном совещании в уфимской мэрии снова прозвучала идея перемен в общественном транспорте.
На оперативном совещании в уфимской мэрии снова прозвучала идея перемен в общественном транспорте.
Сегодня, 1 августа, во время оперативного совещания в уфимской мэрии,
— Построить систему общественного транспорта без поддержки республиканский властей в городе невозможно, — подчеркнул Ялалов.
На сегодняшний день в администрации города подготовлены несколько проектов развития общественного транспорта в Уфе. В ближайшее время концепция будет представлена в правительство Башкирии.