Ирек Ялалов вновь вспомнил о скоростном трамвае в Уфе

Сегодня, 1 августа, во время оперативного совещания в уфимской мэрии, сити-менеджер Ирек Ялалов вновь вспомнил об идее скоростного трамвая в Уфе. Мэр отметил, что сейчас необходимо взаимодействовать по этому вопросу с республиканскими властями.