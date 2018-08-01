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07:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов вновь вспомнил о скоростном трамвае в Уфе

На оперативном совещании в уфимской мэрии снова прозвучала идея перемен в общественном транспорте.

Сегодня, 1 августа, во время оперативного совещания в уфимской мэрии, сити-менеджер Ирек Ялалов вновь вспомнил об идее скоростного трамвая в Уфе. Мэр отметил, что сейчас необходимо взаимодействовать по этому вопросу с республиканскими властями.

— Построить систему общественного транспорта без поддержки республиканский властей в городе невозможно, — подчеркнул Ялалов.

На сегодняшний день в администрации города подготовлены несколько проектов развития общественного транспорта в Уфе. В ближайшее время концепция будет представлена в правительство Башкирии.

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