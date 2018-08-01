ИТ-эксперты со всей страны соберутся в Челябинске
В южноуральской столице 23 и 24 августа пройдет Всероссийский форум «Информационное общество-2018: Цифровое развитие регионов».
В южноуральской столице 23 и 24 августа пройдет Всероссийский форум «Информационное общество-2018: Цифровое развитие регионов».
Эксперты со всей России обсудят вопросы информационной безопасности детей, технологий «умного города», импортозамещения, а также возможности цифровых решений в области экологии, образования, культуры и транспорта, передает корреспондент ГТРК 2Южный Урал со ссылкой на
По словам замгубернатора Руслана Гаттарова, центральной темой нынешнего форума станет цифровое развитие регионов.
«Губернатор Борис Дубровский ставит перед нами цель содействовать формированию в Челябинской области центров компетенций в области информационных технологий. Это важно для привлечения инвестиций, обеспечения продвижения региональных компаний на российский и мировой рынки», — пояснил он.
Для гостей форума будет работать специализированная выставка, где можно будет познакомиться с решениями по экомониторингу воздуха, платформами «Умного города» и другими передовыми решениями в области информационных технологий.