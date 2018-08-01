Ирек Ялалов: «За пять-шесть лет проблемы со школами в городе будут решены»

Источник: Комсомольская правда

Во время оперативного совещания в уфимской мэрии Ирек Ялалов принял доклад Айрата Бикбулатова, руководителя МУП «Служба заказчика и технического надзора». Чиновник рассказал о ходе строительства второй очереди школы в Нагаево.

По словам Бикбулатова, строительные работы идут по графику и уже 1 сентября в здании начнут учиться дети. По окончании доклада Ирек Ялалов отметил, что в ближайшие пять-шесть лет в Уфе будет полностью решена проблема с местами в школах.

-За пять-шесть лет проблемы со школами будут решены. Хочу обратить внимание на то, как быстро наши друзья в Астане решили этот вопрос, у них стоит поучиться. Там за год население выросло на 100 тысяч человек и треть из них — дети, — поделился Ялалов.