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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов: «За пять-шесть лет проблемы со школами в городе будут решены»

Сити-менеджер отметил возросшие темпы строительства новых школ в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Во время оперативного совещания в уфимской мэрии Ирек Ялалов принял доклад Айрата Бикбулатова, руководителя МУП «Служба заказчика и технического надзора». Чиновник рассказал о ходе строительства второй очереди школы в Нагаево.

По словам Бикбулатова, строительные работы идут по графику и уже 1 сентября в здании начнут учиться дети. По окончании доклада Ирек Ялалов отметил, что в ближайшие пять-шесть лет в Уфе будет полностью решена проблема с местами в школах.

-За пять-шесть лет проблемы со школами будут решены. Хочу обратить внимание на то, как быстро наши друзья в Астане решили этот вопрос, у них стоит поучиться. Там за год население выросло на 100 тысяч человек и треть из них — дети, — поделился Ялалов.

По словам сити-менеджера, темпы строительства новых школ в башкирской столице будут сохраняться на текущем уровне.

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