Вице-мэром Уфы по транспорту назначен Андрей Федосов

Как сообщает пресс-служба мэрии, в новом статусе господин Федосов будет курировать вопросы транспорта. Одновременно он возглавит управление транспорта и связи.

Андрею Федорову 57 лет. Он родился в апреле 1961 года в Бирске. Окончил Башкирский сельхозинститут. Карьеру начинал ассистентом кафедры сельхозмелиорации. В 1992 — 1993 годах работал инженером по технадзору производственного треста жилищного хозяйства Демского района, возглавлял производственно-технический отдел треста, позже работал главным инженером. В 2001 — 2006 годах занимал должность первого замглавы администрации Демского района. Управление по обеспечению жизнедеятельности возглавлял с 2009 года.



Ирина Самойлова