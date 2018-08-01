Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
Подольскую без макияжа приняли за подростка
Самомассаж: как подготовить лицо к вечеринке (видео)
Банды ветеранов Донбасса грабят фермеров: власти не против - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
09:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-мэром Уфы по транспорту назначен Андрей Федосов

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, вышедший сегодня из отпуска, назначил нового заместителя — им стал Андрей Федосов, ранее занимавший должность начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в новом статусе господин Федосов будет курировать вопросы транспорта. Одновременно он возглавит управление транспорта и связи.

Управлением обеспечения жизнедеятельности города вместо него будет руководить Никита Дмитриев, ранее возглавлявший в управлении отдел инженерного обеспечения.

Перед новым вице-мэром поставлена задача обновления подвижного состава электротранспорта и создания современной транспортной сети.

Андрею Федорову 57 лет. Он родился в апреле 1961 года в Бирске. Окончил Башкирский сельхозинститут. Карьеру начинал ассистентом кафедры сельхозмелиорации. В 1992 — 1993 годах работал инженером по технадзору производственного треста жилищного хозяйства Демского района, возглавлял производственно-технический отдел треста, позже работал главным инженером. В 2001 — 2006 годах занимал должность первого замглавы администрации Демского района. Управление по обеспечению жизнедеятельности возглавлял с 2009 года.

Ирина Самойлова

Все новости региона
 Смертность взяла верх в России
Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Названы самые «больные» регионы России
Володин попросил фракции оценить работу Поклонской
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь