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09:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня в Башкирии профсоюзы выйдут на митинг

Сегодня в Салавате состоится профсоюзный митинг против повышения пенсионного возраста.

Организаторами протестной акции выступает координационный совет территориального объединения профсоюзов города. Демонстрация начнется в 19:00 на площади перед кинотеатром «Октябрь» (бульвар Космонавтов, 14).

Добавим, что ранее акцию против пенсионной реформы провела Федерация профсоюзов Башкирии. Митинг состоялся на площади перед Дворцом спорта и был согласован с правительством Башкирии. Демонстрация собрала около 1 тысячи человек. Организаторы заявляли, что таким образом намереваются убедить Госдуму отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством России 14 июня. Суть предложения в том, чтобы к 2035 году женщины на пенсию выходили в 63 года, а мужчины в 65. В интернете петицию против этого закона подписали уже более 2,7 млн человек.

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