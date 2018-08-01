Сегодня в Башкирии профсоюзы выйдут на митинг

Добавим, что ранее акцию против пенсионной реформы провела Федерация профсоюзов Башкирии. Митинг состоялся на площади перед Дворцом спорта и был согласован с правительством Башкирии. Демонстрация собрала около 1 тысячи человек. Организаторы заявляли, что таким образом намереваются убедить Госдуму отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством России 14 июня. Суть предложения в том, чтобы к 2035 году женщины на пенсию выходили в 63 года, а мужчины в 65. В интернете петицию против этого закона подписали уже более 2,7 млн человек.