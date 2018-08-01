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09:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский переформатировал министерство экологии Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа, ФедералПресс. Областные власти опубликовали постановление об изменении штатной структуры министерства.

Как следует из текста постановления, у министра Сергея Лихачева с 31 июля два первых заместителя и «просто» зам, он же начальник одного из управлений.

Заместителей, таким образом, стало трое вместо четверых: как сообщалось ранее, ставка, занимаемая Андреем Новоселовым, сокращена после его отставки. Первыми замами стали Ирина Харина и Яна Куприкова, замом-начальником управления остается Лидия Рахимова. Кроме того, в министерстве формируется новое управление экологического просвещения.

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Наконец, губернатор расширил список задач и полномочий ведомства: теперь приоритетной задачей минэкологии становится «оказание содействия развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к сфере деятельности министерства», к полномочиям относится обращение с отходами. Ведомство обязали активно привлекать волонтеров, создать комиссию по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Напомним, в конце мая во главе министерства экологии был поставлен декан профильного факультета ЧелГУ Сергей Лихачев. Несколько месяцев исполнявшая обязанности министра Яна Куприкова получила повышение — с начальника управления до заместителя. Тогда же вице-губернатор Сергей Сушков публично заявлял о необходимости «перезагрузки» ведомства и старте серьезной реформы. Пока неизвестно, кто займется просвещением и волонтерской деятельностью. Напомним, впрочем, что уже несколько недель неофициальным советником министра Лихачева является Виталий Безруков, в недавнем прошлом руководитель экологического фонда «Моя планета».

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