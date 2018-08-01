Дубровский переформатировал министерство экологии Южного Урала

Как следует из текста постановления, у министра Сергея Лихачева с 31 июля два первых заместителя и «просто» зам, он же начальник одного из управлений.

Заместителей, таким образом, стало трое вместо четверых: как сообщалось ранее, ставка, занимаемая Андреем Новоселовым, сокращена после его отставки. Первыми замами стали Ирина Харина и Яна Куприкова, замом-начальником управления остается Лидия Рахимова. Кроме того, в министерстве формируется новое управление экологического просвещения.

Наконец, губернатор расширил список задач и полномочий ведомства: теперь приоритетной задачей минэкологии становится «оказание содействия развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к сфере деятельности министерства», к полномочиям относится обращение с отходами. Ведомство обязали активно привлекать волонтеров, создать комиссию по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.