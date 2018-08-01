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10:54 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин и Игорь Носов вошли в обновлённый президентский резерв управленческих кадров

Всего в обновленный состав резерва вошли 138 человек.

Источник: РИА "Новости"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и и.о. заместителя главы региона Игорь Носов вошли в обновлённый резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте главы государства.

Всего в обновлённый состав президентского резерва вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества.

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