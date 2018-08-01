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12:35 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области руководителем аппарата Общественной палаты назначен Алексей Бойцов

Руководителем аппарата Общественной палаты Челябинской области назначен Алексей Бойцов.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОП.

К своим обязанностям он приступил с 1 августа. Ранее Бойцов работал в главном контрольном управлении Челябинской области.

Елена Патан, возглавлявшая аппарат ОП с ноября 2016 года, перешла на новую работу.

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