Виталий Мутко высказался о качестве омских дорог

Высокопоставленный чиновник посетил регион с двухдневным визитом.
«Мы посмотрели дороги в Омске. Здесь еще, конечно, многое предстоит сделать. Работы предостаточно, хотя кое-что уже сделано. Видно, что здесь есть желание обустраивать город. За короткий период в Омске удалось несколько поменять ситуацию», — заявил Мутко.
Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне, 31 июля, Виталий Мутко осмотрел действующий аэропорт Омск-Центральный и недостроенный аэропорт — Омск-Федоровка. По словам вице-премьера, недостроенные объекты в Федоровке предстоит снести. На строительство нового омского аэропорта необходимо 23,8 млрд рублей.