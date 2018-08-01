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12:45 (мск), источник: СуперОмск

Виталий Мутко высказался о качестве омских дорог

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко на заседании в правительстве Омской области 1 августа высказался о качестве местных дорог.

Источник: РИА "Новости"

Высокопоставленный чиновник посетил регион с двухдневным визитом.

«Мы посмотрели дороги в Омске. Здесь еще, конечно, многое предстоит сделать. Работы предостаточно, хотя кое-что уже сделано. Видно, что здесь есть желание обустраивать город. За короткий период в Омске удалось несколько поменять ситуацию», — заявил Мутко.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне, 31 июля, Виталий Мутко осмотрел действующий аэропорт Омск-Центральный и недостроенный аэропорт — Омск-Федоровка. По словам вице-премьера, недостроенные объекты в Федоровке предстоит снести. На строительство нового омского аэропорта необходимо 23,8 млрд рублей.

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