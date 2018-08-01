Виталий Мутко высказался о качестве омских дорог

«Мы посмотрели дороги в Омске. Здесь еще, конечно, многое предстоит сделать. Работы предостаточно, хотя кое-что уже сделано. Видно, что здесь есть желание обустраивать город. За короткий период в Омске удалось несколько поменять ситуацию», — заявил Мутко.