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12:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Одного кандидата на пост главы Екатеринбурга исключили из конкурса

В Екатеринбурге продолжается конкурс на должность главы Екатеринбурга.

На данный момент до этапа собеседования допустили 20 человек. Как рассказал глава городского избиркома Илья Захаров, кандидат-журналист Антон Дербенев не допущен из-за того, что не сдал документы в нужный срок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ещё несколько кандидатов — Андрей Еланцев, Виктор Карпов, Елена Лузина и Валерий Хаданович — допущены к собеседованиям, потому что успели до 31 июля достать все необходимые документы. Они выступят 3 августа.

Ранее кандидат Оксана Михайлецкая отозвала свою кандидатуру.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге стартовал первый день второго этапа отбора кандидатов на пост главы города. Собеседования будут проходить три дня. Комиссия во главе с Валерием Чайниковым отберет самых достойных для представления местной гордуме.

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