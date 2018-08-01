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15:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге официально закрылось Генконсульство Великобритании

Деятельность Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге официально прекращена.

Источник: AP 2018
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«Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто — мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», — сообщило посольство Великобритации в своем микроблоге в Twitter.

Флаг Великобритании во дворе особняка по улице Лафонской, 5 был спущен в присутствии первого и последнего Генконсулов в Петербурге.

Свою работу Генеральное консульство Великобритании, открытое 26 лет назад, прекратило еще 7 июля. Распоряжение закрыть консульство поступило от российской стороны в качестве одной из зеркальных мер на высылку британскими властями российских дипломатов. Этому предшествовало обвинение Лондона российской стороны в том, что она причастна к отравлению семьи Скрипалей. Данные обвинения российской стороной были опровергнуты.

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