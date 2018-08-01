В Петербурге официально закрылось Генконсульство Великобритании
Деятельность Генерального консульства Великобритании в
Деятельность Генерального консульства Великобритании в
«Генконсульство Великобритании в
Флаг Великобритании во дворе особняка по улице Лафонской, 5 был спущен в присутствии первого и последнего Генконсулов в Петербурге.
Свою работу Генеральное консульство Великобритании, открытое 26 лет назад, прекратило еще 7 июля. Распоряжение закрыть консульство поступило от российской стороны в качестве одной из зеркальных мер на высылку британскими властями российских дипломатов. Этому предшествовало обвинение Лондона российской стороны в том, что она причастна к отравлению семьи Скрипалей. Данные обвинения российской стороной были опровергнуты.