В Петербурге официально закрылось Генконсульство Великобритании

Источник: AP 2018

«Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто — мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», — сообщило посольство Великобритации в своем микроблоге в Twitter.

Флаг Великобритании во дворе особняка по улице Лафонской, 5 был спущен в присутствии первого и последнего Генконсулов в Петербурге.