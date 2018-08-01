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14:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Виталий Мутко не понял, зачем Омску метро

Власти региона планируют законсервировать недострой.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко в ходе визита в Омск осмотрел местную достопримечательность — недостроенный метрополитен. Услышав о намерении властей региона сохранить недострой и даже в неопределенном будущем вернуться к его дострою, чиновник искренне удивился: зачем в Омске нужно метро?

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Как пишет «Омск Здесь», Виталию Мутко показали одну из строительных площадок метрополитена и рассказали о потенциальном будущем проекта. Заслушав доклад об омском метро, Виталий Мутко поинтересовался, что намерены власти делать с проектом. Услышав о планируемой консервации метро, зампредправительства РФ озадачился еще больше.

— А в чем смысл консервации? Чтобы через 20 лет прийти и достроить? — удивился Виталий Мутко.

В итоге он посоветовал омичам определиться с главным — для чего городу необходимо метро: «а потом уже принимайте решения».

Напомним, строительство метрополитена в Омске началось в 1992 году, но, несмотря на неоднократно заявляемые сроки сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования так и не завершилось. В итоге власти региона приняли решение начать постепенную консервацию объекта.

Также ранее была озвучена идея о пуске через уже построенные коммуникации подземно-наземного трамвая — метротрама, охранники же недостроя предлагали наполнить его до конца водой и запустить туда рыбу толстолобика.

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