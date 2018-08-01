Свердловским школам не хватает учителей
Для перехода на работу в одну смену.
Для перехода на работу в одну смену.
Для перехода на учебу в одну смену школам Свердловской области не достаточно учителей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
В школах региона работает более 55 тысяч человек, из которых около 23% — молодые преподаватели в возрасте младше 35 лет. В целом учебным заведениям Среднего Урала нужны учителя начальных классов, а также педагоги математики, русского и иностранного языков, психологи и дефектологи.
Следует отметить, что региональное министерство старается привлечь педагогов и для работы в области. В частности, в 2018 году 30 сельских учителей, выбранных независимой комиссией, получили субсидии на покупку жилья.
Как ранее стало известно, для перехода на односменное обучение школам не хватает не только преподавателей. Так, в частности, для работы в одну смену в Екатеринбурге необходимо к 2020 году создать не менее 30 000 дополнительных мест.
Ранее сообщалось, что российские школы в принципе испытывают острую нехватку учителей, о чем свидетельствуют данные мониторинга ОНФ, проведенного совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». В частности, 39% опрошенных преподавателей отметили нехватку педагогов иностранного языка, 30% — русского и литературы, 26% — учителей начального образования. При этом около 40% заявляют о дефиците педагогов алгебры, геометрии и начального матанализа.