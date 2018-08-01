Свердловским школам не хватает учителей

Источник: УралИнформБюро

Для перехода на учебу в одну смену школам Свердловской области не достаточно учителей.

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Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального министерства образования, для запуска односменного обучения к 2020 году нужно принять не менее 200 «новеньких» педагогов начального образования, 175 преподавателей русского языка и 145 — математики.

В школах региона работает более 55 тысяч человек, из которых около 23% — молодые преподаватели в возрасте младше 35 лет. В целом учебным заведениям Среднего Урала нужны учителя начальных классов, а также педагоги математики, русского и иностранного языков, психологи и дефектологи.

Следует отметить, что региональное министерство старается привлечь педагогов и для работы в области. В частности, в 2018 году 30 сельских учителей, выбранных независимой комиссией, получили субсидии на покупку жилья.

Как ранее стало известно, для перехода на односменное обучение школам не хватает не только преподавателей. Так, в частности, для работы в одну смену в Екатеринбурге необходимо к 2020 году создать не менее 30 000 дополнительных мест.