Азаров прокомментировал задержание директора самарского фонда капремонта

— Фонд капремонта ни разу не проверялся. Более того, его директор препятствовал проверкам, говоря, что никто не в праве этого делать. Поэтому мы сформировали проверяющую группу, в которую вошли представители жилищной инспекции и министерства финансов, — заявил Дмитрий Азаров во время пресс-подхода на обсуждении нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и повышению производительности труда.