Азаров прокомментировал задержание директора самарского фонда капремонта
Михаила Архипова подозревают в коммерческом подкупе.
Михаила Архипова подозревают в коммерческом подкупе.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание директора фонда капитального строительства Михаила Архипова. По словам главы региона, данная мера стала результатом проведенной в ведомстве проверки.
— Фонд капремонта ни разу не проверялся. Более того, его директор препятствовал проверкам, говоря, что никто не в праве этого делать. Поэтому мы сформировали проверяющую группу, в которую вошли представители жилищной инспекции и министерства финансов, — заявил Дмитрий Азаров во время
Также врио губернатора добавил, что ревизоры проверяют еще и Сергиевскую птицефабрику, и СОФЖИ. Первые результаты уже есть.
Напомним, Михаила Архипова задержали вчера вечером, 31 июля, сотрудники ФСБ. Директора фонда капремонта и его брата подозревают в коммерческом подкупе. По предварительным данным, сумма подкупа составила 220 тысяч рублей.