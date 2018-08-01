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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Азаров прокомментировал задержание директора самарского фонда капремонта

Михаила Архипова подозревают в коммерческом подкупе.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание директора фонда капитального строительства Михаила Архипова. По словам главы региона, данная мера стала результатом проведенной в ведомстве проверки.

— Фонд капремонта ни разу не проверялся. Более того, его директор препятствовал проверкам, говоря, что никто не в праве этого делать. Поэтому мы сформировали проверяющую группу, в которую вошли представители жилищной инспекции и министерства финансов, — заявил Дмитрий Азаров во время пресс-подхода на обсуждении нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и повышению производительности труда.

Также врио губернатора добавил, что ревизоры проверяют еще и Сергиевскую птицефабрику, и СОФЖИ. Первые результаты уже есть.

Напомним, Михаила Архипова задержали вчера вечером, 31 июля, сотрудники ФСБ. Директора фонда капремонта и его брата подозревают в коммерческом подкупе. По предварительным данным, сумма подкупа составила 220 тысяч рублей.

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