Глеб Никитин пригласил нижегородцев на Кубок Губернатора по хоккею

По мнению главы Нижегородской области Глеба Никитина, Кубок Губернатора — один из важнейших турниров, который предваряет сезон в Континентальной хоккейной лиге:

— Я отношусь к нему с большим интересом и уважением — шесть серьезных команд, 15 матчей за семь дней. Предлагаю всем нижегородцам вспомнить, что у нашего региона очень хорошие хоккейные традиции и приглашаю всех на турнир, — заявил он.