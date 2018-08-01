Глеб Никитин пригласил нижегородцев на Кубок Губернатора по хоккею

По мнению главы Нижегородской области Глеба Никитина, Кубок Губернатора — один из важнейших турниров, который предваряет сезон в Континентальной хоккейной лиге:
— Я отношусь к нему с большим интересом и уважением — шесть серьезных команд, 15 матчей за семь дней. Предлагаю всем нижегородцам вспомнить, что у нашего региона очень хорошие хоккейные традиции и приглашаю всех на турнир, — заявил он.
Он затронул тему кадровых изменений в нижегородском клубе.
— В «Торпедо» происходят различного рода изменения: новый менеджмент, новый тренер, новые игроки. Безусловно, у нас оптимистичные ожидания от предстоящего сезона. Я уверен, команда будет играть интересно и впервые мы увидим обновленную команду именно на Кубке Губернатора, — подчеркнул Никитин.