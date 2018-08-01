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14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Глеб Никитин пригласил нижегородцев на Кубок Губернатора по хоккею

С 5 по 11 августа в Нижнем Новгороде состоится десятый юбилейный Кубок Губернатора по хоккею. В этом году в турнире принимают участие шесть команд: ХК «Торпедо», три динамовских коллектива из Москвы, Минска и Риги, «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спартак» (Москва).

Источник: РИА "Новости"

По мнению главы Нижегородской области Глеба Никитина, Кубок Губернатора — один из важнейших турниров, который предваряет сезон в Континентальной хоккейной лиге:

— Я отношусь к нему с большим интересом и уважением — шесть серьезных команд, 15 матчей за семь дней. Предлагаю всем нижегородцам вспомнить, что у нашего региона очень хорошие хоккейные традиции и приглашаю всех на турнир, — заявил он.

Он затронул тему кадровых изменений в нижегородском клубе.

— В «Торпедо» происходят различного рода изменения: новый менеджмент, новый тренер, новые игроки. Безусловно, у нас оптимистичные ожидания от предстоящего сезона. Я уверен, команда будет играть интересно и впервые мы увидим обновленную команду именно на Кубке Губернатора, — подчеркнул Никитин.

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