Владимир Путин впервые посетит Восточноазиатский саммит

Ранее глава российского государства никогда не приезжал на ВАС, максимальный уровень представительства Москвы на этом мероприятии всегда ограничивался премьер-министром. В частности, в 2017 году ВАС на Филиппинах посетил Дмитрий Медведев, часто Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как сообщил «Ъ» источник, президент России задержится в Сингапуре «на три-четыре дня». Предусмотрена обширная программа, начинающаяся с государственного визита Владимира Путина и заканчивающаяся деловой и культурной программой. Президент примет участие в церемонии закладки первого православного храма в Сингапуре. Им будет пользоваться местное сообщество российских экспатов, их в городе-государстве насчитывается около 5 тыс.
ВАС — ежегодный форум по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ядром которого является Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и восемь их партнеров по диалогу. Он проводится с 2005 года, но лишь в 2011 году в его состав были приняты США и Россия. Главы США и Китая регулярно принимали участие в этом мероприятии, но Россия традиционно была представлена на нем на более низком уровне.