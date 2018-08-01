Владимир Путин впервые посетит Восточноазиатский саммит

Ранее глава российского государства никогда не приезжал на ВАС, максимальный уровень представительства Москвы на этом мероприятии всегда ограничивался премьер-министром. В частности, в 2017 году ВАС на Филиппинах посетил Дмитрий Медведев, часто Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщил «Ъ» источник, президент России задержится в Сингапуре «на три-четыре дня». Предусмотрена обширная программа, начинающаяся с государственного визита Владимира Путина и заканчивающаяся деловой и культурной программой. Президент примет участие в церемонии закладки первого православного храма в Сингапуре. Им будет пользоваться местное сообщество российских экспатов, их в городе-государстве насчитывается около 5 тыс.