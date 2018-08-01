Вице-премьер Мутко похвалил Буркова за энергичность
По его мнению, у нас красивый регион, который надо развивать.
По его мнению, у нас красивый регион, который надо развивать.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 1 августа, в правительстве Омской области прошло большое совещание о мерах по завершению строительства крупных инфраструктурных объектов — аэропорта Федоровка, метро и Красногорского гидроузла. Ознакомиться с этими объектами в Омск прибыл зампред Правительства РФ Виталий Мутко.
Помимо трех основных тем — аэропорта Федоровка, гидроузла и метро,
Виталий Мутко:
— Мы обсуждали очень много других тем. Мы на пороге утверждения и принятия национальных проектов, которые посвящены тем или иным вопросам: будет и питьевая вода, будет и экология, и городская среда, и комфортное жилье, и демография. Все эти проблемы
Виталий Мутко:
— В целом, не могу не отметить, что сегодня правительство и губернатор стали более энергично решать проблемы, ставить вопросы. Радует неплохая дисциплина, связанная с выполнением бюджета, хорошее исполнение программ и обязательств на федеральном уровне. Появилась энергия у региона, и это нас очень радует. Омская область — хороший регион, красивый, мы его всячески будем поддерживать.