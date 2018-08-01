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15:50 (мск), источник: Om1.ru

Вице-премьер Мутко похвалил Буркова за энергичность

По его мнению, у нас красивый регион, который надо развивать.

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 1 августа, в правительстве Омской области прошло большое совещание о мерах по завершению строительства крупных инфраструктурных объектов — аэропорта Федоровка, метро и Красногорского гидроузла. Ознакомиться с этими объектами в Омск прибыл зампред Правительства РФ Виталий Мутко.

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Помимо трех основных тем — аэропорта Федоровка, гидроузла и метро, вице-премьер с главой региона Александром Бурковым и полпредом Президента РФ в СФО Сергеем Меняйло обсудили многие другие важные вопросы.

Виталий Мутко:

 — Мы обсуждали очень много других тем. Мы на пороге утверждения и принятия национальных проектов, которые посвящены тем или иным вопросам: будет и питьевая вода, будет и экология, и городская среда, и комфортное жилье, и демография. Все эти проблемы каким-то образом в них погружены. Мы должны будем в конце августа вместе с регионами утвердить и закончить разработку Стратегии пространственного развития РФ и мы должны понять все про Омск и Омскую область — какие у них экономические специализации, темпы развития, какие ограничения транспортные здесь существуют. Эта стратегия в первую очередь должна позволить федеральным органам размещать свои объекты — дороги, крупные медицинские центры, социальные объекты. В этом плане, конечно, мы посветили много этому обсуждению. а также проблемам дорог, ветхого жилья, обманутых дольщиков, расселению из аварийного жилья.

Вице-премьер высоко оценил работу омского правительства и добавил, что в регионе «появилась энергия».

Виталий Мутко:

 — В целом, не могу не отметить, что сегодня правительство и губернатор стали более энергично решать проблемы, ставить вопросы. Радует неплохая дисциплина, связанная с выполнением бюджета, хорошее исполнение программ и обязательств на федеральном уровне. Появилась энергия у региона, и это нас очень радует. Омская область — хороший регион, красивый, мы его всячески будем поддерживать.

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