Вице-премьер Мутко похвалил Буркова за энергичность

— Мы обсуждали очень много других тем. Мы на пороге утверждения и принятия национальных проектов, которые посвящены тем или иным вопросам: будет и питьевая вода, будет и экология, и городская среда, и комфортное жилье, и демография. Все эти проблемы каким-то образом в них погружены. Мы должны будем в конце августа вместе с регионами утвердить и закончить разработку Стратегии пространственного развития РФ и мы должны понять все про Омск и Омскую область — какие у них экономические специализации, темпы развития, какие ограничения транспортные здесь существуют. Эта стратегия в первую очередь должна позволить федеральным органам размещать свои объекты — дороги, крупные медицинские центры, социальные объекты. В этом плане, конечно, мы посветили много этому обсуждению. а также проблемам дорог, ветхого жилья, обманутых дольщиков, расселению из аварийного жилья.