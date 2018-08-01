Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 году можно сократить треть чиновников.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 году можно сократить треть чиновников.
«Мы видим, что на треть можно сократить чиновников за шесть лет за счет цифровизации», — отметил Кудрин .
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На реплику сенатора Андрея Турчака о том, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин ответил, что речь идет обо всех чиновниках, в том числе его подчиненных «в полной мере».
Цифровой экономике нужны «цифровые двойники» органов власти, считает председатель Счетной палаты. «Нам нужны финансовые “цифровые двойники”, а впоследствии дойдет и до Совета Федерации. Мне кажется, “цифровой двойник” Совета Федерации будет работать эффективно, и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», — отметил Кудрин.
Под «цифровым двойником» Кудрин понимает единые аккаунты для хранения всех данных, как для граждан, так и для органов государственной власти.