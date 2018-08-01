Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что на треть можно сократить чиновников за шесть лет за счет цифровизации», — отметил Кудрин .

Нагрузку контрольно-надзорной деятельности на проверяемых при этом можно снизить вдвое: Счетная палата в перспективе будет проводить меньше проверок, но «видеть всё», заметил Кудрин. «Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства. Счетная палата тоже будет меньше проводить полевых проверок — но, благодаря цифровизации, будет знать гораздо больше», — написал он в своем Twitter.

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На реплику сенатора Андрея Турчака о том, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин ответил, что речь идет обо всех чиновниках, в том числе его подчиненных «в полной мере».

Цифровой экономике нужны «цифровые двойники» органов власти, считает председатель Счетной палаты. «Нам нужны финансовые “цифровые двойники”, а впоследствии дойдет и до Совета Федерации. Мне кажется, “цифровой двойник” Совета Федерации будет работать эффективно, и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», — отметил Кудрин.