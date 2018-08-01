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17:32 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип потребовал отставки руководства Леушенского таможенного поста

Премьер-министр Павел Филип потребовал на сегодняшнем заседании правительства подать в отставку главу таможенного поста и главу пограничной полиции КПП «Леушены» после того, как на прошлой неделе выяснилось, что они не соблюдают данные им указания.

Источник: Publika.md

«Все, что я хочу сказать — отставка начальников Пограничной полиции и Таможенной службы КПП в Леушенах. Слова, что на румынской границе дольше стоят, — больше не аргумент. Меня не интересуют другие таможни. Меня интересует то, что происходит в стране. Я считаю, что таким людям нечего делать на государственной службе», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Глава кабмина подчеркнул, что к пассажирам на таможене относились неуважительно. Особенно его возмутил платный туалет.

«Все еще берут по два лея. Когда я приехал, они быстро прикрепили листок, что туалет бесплатный. Но я узнавал у пассажиров стоящего на таможне автобуса, что они платили по два лея», — сказал премьер-министр Павел Филип.

В Таможенной службе и Пограничной полиции заявили, что выполнят указания премьера.

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