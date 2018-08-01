Президент утвердил меры по кардинальному улучшению инвестклимата

Источник: UzReport.news

Согласно документу, с 1 августа устанавливается порядок, в соответствии с которым:

— добросовестно действующему инвестору и субъекту предпринимательства возмещается имущественный ущерб, возникший по причине доверия законной силе принятого в отношении них административного акта государственного органа (должностного лица), полагаясь на законную силу которого, использовали имущество, совершили сделку или иным образом воспользовались предоставленными выгодами и преимуществами, в случае последующего признания данного акта недействительным или его отмены;.