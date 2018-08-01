Президент утвердил меры по кардинальному улучшению инвестклимата
Указом Президента Узбекистана от 1 августа утверждены меры по кардинальному улучшению инвестиционного климата.
Указом Президента Узбекистана от 1 августа утверждены меры по кардинальному улучшению инвестиционного климата.
Согласно документу, с 1 августа устанавливается порядок, в соответствии с которым:
— добросовестно действующему инвестору и субъекту предпринимательства возмещается имущественный ущерб, возникший по причине доверия законной силе принятого в отношении них административного акта государственного органа (должностного лица), полагаясь на законную силу которого, использовали имущество, совершили сделку или иным образом воспользовались предоставленными выгодами и преимуществами, в случае последующего признания данного акта недействительным или его отмены;.
— вопрос отмены или изменения административного акта государственного органа (должностного лица), в случаях если это затрагивает законные интересы добросовестного инвестора и субъекта предпринимательства, рассматривается в судебном порядке, за исключением случаев, если его сохранение создает угрозу общественным интересам.