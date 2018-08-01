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21:15 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко посмеялся над фейком о его инсульте

Президент в общении с журналистами развеял еще один миф — что у него есть двойник.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко с юмором воспринял информацию о том, что у него случился инсульт, репортаж о том, как глава государства инспектирует ход уборки урожая в Минском районе, показал телеканал ОНТ в вечернем выпуске в среду.

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На минувших выходных ряд украинских СМИ распространил информацию, что белорусский лидер перенес инсульт, из-за чего была отменена его поездка в Гомель. Позже пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эти данные, назвав их бредом.

Президент в среду, общаясь с аграриями, поставил задачи ОАО «Первая минская птицефабрика» на следующий год и пообещал проверить результаты.

«Ты же доживешь? Меня похоронили сутки назад и тебя похоронят», — со смехом заявил Лукашенко, обращаясь к одному из представителей ОАО.

Он позже, в общении с журналистами, он отметил, что «еще живой, не волнуйтесь», и развеял еще один миф — что у белорусского лидера есть двойник.

«Подожди, говорят, что еще двойник работает! Ты меня иногда щупай», — предложил он журналисту.

В новостном выпуске ОНТ также сообщили, что пока Лукашенко общался с журналистами, его младший сын Николай за штурвалом комбайна убирал зерновые.

Планируется, что в ближайшее время глава государства посетит с рабочей поездкой Витебску область, чтобы проверить, как в регионе идет уборка урожая.

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