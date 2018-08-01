Лукашенко посмеялся над фейком о его инсульте
Президент в общении с журналистами развеял еще один миф — что у него есть двойник.
Президент в общении с журналистами развеял еще один миф — что у него есть двойник.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко с юмором воспринял информацию о том, что у него случился инсульт, репортаж о том, как глава государства инспектирует ход уборки урожая в Минском районе, показал телеканал ОНТ в вечернем выпуске в среду.
На минувших выходных ряд украинских СМИ распространил информацию, что белорусский лидер перенес инсульт,
Президент в среду, общаясь с аграриями, поставил задачи ОАО «Первая минская птицефабрика» на следующий год и пообещал проверить результаты.
«Ты же доживешь? Меня похоронили сутки назад и тебя похоронят», — со смехом заявил Лукашенко, обращаясь к одному из представителей ОАО.
Он позже, в общении с журналистами, он отметил, что «еще живой, не волнуйтесь», и развеял еще один миф — что у белорусского лидера есть двойник.
«Подожди, говорят, что еще двойник работает! Ты меня иногда щупай», — предложил он журналисту.
В новостном выпуске ОНТ также сообщили, что пока Лукашенко общался с журналистами, его младший сын Николай за штурвалом комбайна убирал зерновые.
Планируется, что в ближайшее время глава государства посетит с рабочей поездкой Витебску область, чтобы проверить, как в регионе идет уборка урожая.