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1 августа, источник: Известия

СК заявил о необходимости законодательно квалифицировать врачебную ошибку

Квалификацию врачебной ошибки и халатности необходимо определить законодательно. С таким заявлением выступили участники заседания Координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания медицинской помощи детям юго-востока Украины и Сирии, сообщили в пресс-службе СК России.

Источник: Агентство «Москва»

Председатель СК России Александр Бастрыкин и президент Союза медицинского общества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль пришли к такому выводу, выслушав участников заседания. Те заявили, что были случаи, когда медработники безосновательно откладывали оказание экстренной помощи нуждающимся детям, сообщается на официальном сайте ведомства.

Предполагается, что одной из мер борьбы станет лишение врача возможности продолжать медицинскую деятельность, а также необходимо определить пути получения пострадавшими справедливой материальной компенсации.

Принимать решение об исключении врача из профессии, по мнению Рошаля, должно медицинское сообщество. В случае, когда преступная халатность будет доказана, его должны привлекать к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы.

Утро России. Эфир от 24.07.2018. Врачебные ошибки
Во время загрузки произошла ошибка.
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