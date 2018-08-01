СК заявил о необходимости законодательно квалифицировать врачебную ошибку

Источник: Агентство «Москва»

Председатель СК России Александр Бастрыкин и президент Союза медицинского общества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль пришли к такому выводу, выслушав участников заседания. Те заявили, что были случаи, когда медработники безосновательно откладывали оказание экстренной помощи нуждающимся детям, сообщается на официальном сайте ведомства.

Предполагается, что одной из мер борьбы станет лишение врача возможности продолжать медицинскую деятельность, а также необходимо определить пути получения пострадавшими справедливой материальной компенсации.