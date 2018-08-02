Тегеран и Минск договорились обменивать нефть на промышленную технику

В конце мая Овейси сообщил, что страна заинтересована в продолжении сотрудничества с Минском по поставкам иранской нефти. В частности, дипломат отметил, что в прошлом году в Белоруссию были поставлены две партии иранской нефти — на 600 и 800 тысяч баррелей, причем, по его словам, это было выгодно обеим сторонам. Посол также сообщил, что по текущему году ведутся переговоры, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.