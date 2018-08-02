Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Женщина с двумя матками родила двух детей
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
01:07 (мск), источник: РИА Новости

Тегеран и Минск договорились обменивать нефть на промышленную технику

МИНСК — РИА Новости. Посол Ирана в Белоруссии Мостафа Овейси заявил, что Тегеран и Минск договорились о бартерной сделке: обмене нефти на промышленную технику, сообщило иранское агентство Mehr.

Источник: AP 2018

«Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктами на промышленную технику», — цитирует агентство Овейси по итогам встречи послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan. Подробности сделки пока не приводятся.

В конце мая Овейси сообщил, что страна заинтересована в продолжении сотрудничества с Минском по поставкам иранской нефти. В частности, дипломат отметил, что в прошлом году в Белоруссию были поставлены две партии иранской нефти — на 600 и 800 тысяч баррелей, причем, по его словам, это было выгодно обеим сторонам. Посол также сообщил, что по текущему году ведутся переговоры, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазового спора с Россией поручал чиновникам искать альтернативные пути поставок черного золота. Между тем в апреле прошлого года Москва и Минск подписали документы, урегулировавшие разногласия. Стороны договорились о восстановлении поставок российской нефти до уровня в 24 миллиона тонн в год.

Александр Лукашенко принял парад в честь Дня независимости
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июля© Ньюстюб
 Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было
Почему западные танки 'опередили' в рейтингах российские
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США
В Москве нашли пропавшего кота Бегемота
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Магомедов рассказал об обвинении в фиктивном найме сына Шохина
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь