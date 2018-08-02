Армения отрывается от коллективной
Москву раздражают действия новых властей в Ереване.
Москву раздражают действия новых властей в Ереване.
Преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей внесло разлад в отношения Москвы с Ереваном и может рассорить стороны еще сильнее. По информации источников «Ъ» в госструктурах РФ, особое раздражение вызвало привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны. Более того, под вопросом оказались и согласованные ранее поставки оружия Армении на $100 млн.
Москву просят не беспокоиться
В среду в МИД Армении отреагировали на критику действий новых армянских властей со стороны Москвы. «Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющихся внутриполитическими приоритетами правительства, — заявил
Напомним, во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана. По его словам, события последних дней «идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам». «Происходящее в Армении не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве СНГ», — заявил Сергей Лавров, добавив, что за последние дни представители РФ «несколько раз доводили свои озабоченности до армянского руководства».
Раздражение Москвы вызвали инициированные правительством Никола Пашиняна судебные преследования бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008 года. Напомним, в 2010 году за организацию беспорядков в тюрьму сел сам нынешний премьер Армении. Теперь он требует привлечь к ответственности тех, кто стоял по другую сторону баррикад и был причастен к разгону акции:
Роберта Кочаряна арестовали 27 июля. Руководитель его канцелярии Виктор Согомян в среду сообщил «Ъ», что
По мнению Виктора Согомяна, преследование
Удар по ОДКБ
Впрочем, по словам собеседников «Ъ» в госструктурах РФ, особое раздражение в Москве вызвало судебное преследование генсека ОДКБ, ставящее под удар репутацию всего курируемого Россией
Источник, близкий к структурам ОДКБ, в разговоре с «Ъ» не исключил, что «попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».
Что теперь будет с постом генсека — на данный момент не ясно. Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян в среду рассказал агентству «РИА Новости», что направил ходатайство в Специальную следственную службу Армении с просьбой дать согласие на выезд своего подзащитного из страны, поскольку «он возглавляет международную организацию и у него есть ряд обязанностей». Но
В любом случае вопрос о возможной кадровой замене решится не ранее 8 ноября, когда соберется высший орган ОДКБ — Совет коллективной безопасности (в него входят главы государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана). Но источники «Ъ» в госструктурах РФ уже сейчас дают понять: в сложившейся ситуации при утверждении нового кандидата от Армении автоматизма не будет. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — заявил «Ъ» собеседник, близкий к администрации президента РФ. Если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия.
Поставки оружия дают сбой
Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться и на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. По словам
Поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов (под их реализацию Москва выделила в 2016 году Еревану кредит в $200 млн) завершены, утверждает один из собеседников «Ъ»: Минобороны Армении получило установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А (с
Глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян в беседе с «Ъ», однако, призывает не проецировать события в Армении на внешнеполитические приоритеты страны. «Происходящее сейчас в Армении — это логика армянского внутриполитического процесса. Ее нужно рассматривать в контексте взаимоотношений вновь пришедших элит и элит старых, — говорит эксперт.— Эти события не несут внешнеполитической составляющей. Но их последствия не всегда бывают хорошо просчитаны».
Александра Джорджевич, Кирилл Кривошеев, Иван Сафронов, Владимир Соловьев. Елена Черненко