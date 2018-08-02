Глава Приморья хочет изменить федеральный закон
Администрация Приморья разработала предложения по внесению изменений в статью 8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
Администрация Приморья разработала предложения по внесению изменений в статью 8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
Законопроект, предполагающий введение новой формы обеспечения данной категории граждан жильем, уже одобрен Законодательным Собранием края и направлен в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения. Об этом стало известно на совещании, которое провел глава региона Андрей Тарасенко в среду, 1 августа.
По словам
Законопроект уже рассмотрен Законодательным Собранием и направлен в Государственную Думу и в правительство РФ. С просьбой поддержать законопроект и принять поправки в максимально короткий срок Андрей Тарасенко обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву.
«Принятие предлагаемых изменений позволит приступить к выдаче сертификатов в Приморье. Принятие поправок повлечет за собой необходимость корректировки и краевого закона. Разработка соответствующих документов уже начата, — пояснила Ирина Мануйлова.
Михаил Грач.