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03:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Глава Приморья хочет изменить федеральный закон

Администрация Приморья разработала предложения по внесению изменений в статью 8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Законопроект, предполагающий введение новой формы обеспечения данной категории граждан жильем, уже одобрен Законодательным Собранием края и направлен в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения. Об этом стало известно на совещании, которое провел глава региона Андрей Тарасенко в среду, 1 августа.

По словам вице-губернатора края Ирины Мануйловой, действующая законодательная норма сегодня допускает только одну форму обеспечения жилыми помещениями детей-сирот — через специализированный жилой фонд. В связи с этим Администрация края выступила с законодательной инициативой по изменению 8 статьи федерального закона № 159-ФЗ. Проект разработанного документа содержит предложения по использованию иных форм и способов обеспечения жильем детей-сирот, а именно — жилищных сертификатов.

Законопроект уже рассмотрен Законодательным Собранием и направлен в Государственную Думу и в правительство РФ. С просьбой поддержать законопроект и принять поправки в максимально короткий срок Андрей Тарасенко обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву.

«Принятие предлагаемых изменений позволит приступить к выдаче сертификатов в Приморье. Принятие поправок повлечет за собой необходимость корректировки и краевого закона. Разработка соответствующих документов уже начата, — пояснила Ирина Мануйлова.

Михаил Грач.

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