Экологи изучили состав пыли в Красноярске
Как ни странно это звучит, но химический состав пыли, частичек размером от 2,5 до 200 микрон, в Красноярске раньше не изучался. За дело взялись ученые СФУ.
Как ни странно это звучит, но химический состав пыли, частичек размером от 2,5 до 200 микрон, в Красноярске раньше не изучался. За дело взялись ученые СФУ.
— Выполненный анализ демонстрирует, что среди частиц размером более 5 мкм доминируют частицы минералов (кварца, алюмосиликатов), источником которых являются рыхлые отложения, распространённые на территории города. Почти все грунты в городе потенциально «готовы к пылению», и в неблагоприятных условиях, под воздействием техники или ветра они попадают в атмосферу. Причиной того, что мелкие частички оказываются в воздухе, могут быть строительные работы, передвижение транспорта или некачественная уборка улиц. Однако немалая доля пылинок в своём составе содержит углерод, серу, хлор, соединения азота, что может указывать на их техногенную природу. Весьма интересно будет изучить состав мелкодисперсных частиц зимой, особенно в период НМУ, — рассказал директор института экологии и географии Руслан Шарафутдинов.
Любая пыль вредна для человека, но особенно — именно мелкая!
Самое интересное, что методы борьбы с пылью давно известны, достаточно просты и применяются в каждом домашнем хозяйстве: регулярная влажная уборка улиц и озеленение, особенно вдоль дорог. Городу поможет и вывоз загрязнённого снега, и специальные меры по борьбе с пылью на стройках.
Сокращение количества пыли в воздухе — это как раз то реальное решение экологической проблемы Красноярска. Вопрос как всегда, в сроках и в ответственных за это чиновниках.