Консула Казахстана в Омске назначили из Минска

До последнего времени ведомство временно возглавлял Асланбек Дайыр. Новым консулом республики в Омске стал Конысбек Жусупбеков, занимавший пост заместителя председателя исполнительного комитета СНГ. Дипломат работал в Минске и часто принимал участие в межгосударственных мероприятиях.
Отметим, что омское консульство имеет стратегическое значение, поскольку находится по соседству с Казахстаном и объединяет девять российских субъектов: Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Челябинскую области, Республику Алтай и Алтайский край.