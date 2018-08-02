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08:36 (мск), источник: СуперОмск

Консула Казахстана в Омске назначили из Минска

Назначен новый консул Республики Казахстан в Омске. Ранее эту должность занимал Эльдар Кунаев, проработавший с декабря 2010 года до февраля 2018 года. Сейчас он трудится в консульстве Казахстана в Бресте.

До последнего времени ведомство временно возглавлял Асланбек Дайыр. Новым консулом республики в Омске стал Конысбек Жусупбеков, занимавший пост заместителя председателя исполнительного комитета СНГ. Дипломат работал в Минске и часто принимал участие в межгосударственных мероприятиях.

Отметим, что омское консульство имеет стратегическое значение, поскольку находится по соседству с Казахстаном и объединяет девять российских субъектов: Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Челябинскую области, Республику Алтай и Алтайский край.

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