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08:38 (мск), источник: НИА Самара

Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск России

Глава региона отметил, что тысячи жителей нашей области гордятся службой в воздушно-десантных войсках.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

От всей души поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!

За почти девяностолетнюю историю ВДВ поколения российских десантников покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений, при выполнении задач в локальных войнах и конфликтах. За это время были сформированы легендарные воинские соединения, накопился огромный опыт их боевого применения, созданы уникальные традиции, которые отвечают главному принципу «крылатой пехоты» России: «Никто, кроме нас!».

Тысячи жителей нашей области гордятся службой в воздушно-десантных войсках, передают новым поколениям граждан России уникальный опыт, а главное — несокрушимый боевой дух, любовь и верность Родине.

Воины-десантники и в мирное время не теряют боевого настроя, принимают активное участие в работе общественных организаций, помогают семьям погибших товарищей. Искренне благодарю вас за выполнение этой важной миссии.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений во славу нашего Отечества!", — говорится в сообщении врио губернатора Самарской области Д. И. Азарова.

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