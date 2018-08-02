Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск России
Глава региона отметил, что тысячи жителей нашей области гордятся службой в
Глава региона отметил, что тысячи жителей нашей области гордятся службой в
«Уважаемые
От всей души поздравляю вас с Днем
За почти девяностолетнюю историю ВДВ поколения российских десантников покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений, при выполнении задач в локальных войнах и конфликтах. За это время были сформированы легендарные воинские соединения, накопился огромный опыт их боевого применения, созданы уникальные традиции, которые отвечают главному принципу «крылатой пехоты» России: «Никто, кроме нас!».
Тысячи жителей нашей области гордятся службой в
Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений во славу нашего Отечества!", — говорится в сообщении врио губернатора Самарской области Д. И. Азарова.