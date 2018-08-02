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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Константин Толкачев прокомментировал «налог на велосипеды»

Изменений в региональном законодательстве не будет.

Председатель правительства Башкирии Константин Толкачев прокомментировал слухи о введении в республике «налога на велосипеды».

Напомним, что информация о нововведениях для владельцев двухколесного транспорта появилась в интернете этим летом. Анонимные источники сообщали, что в скором времени велосипедисты будут платить свой аналог транспортного налога. Новость, скажем так, удивила многих.

— Хочу заверить, что мы не планируем вносить изменений в республиканское законодательство, связанных с транспортным налогом или другими сборами, в которых бы фигурировали владельцы велосипедов. Сама идея такого налога кажется довольно странной, — отметил председатель правительства.

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