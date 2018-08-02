Константин Толкачев прокомментировал «налог на велосипеды»

Председатель правительства Башкирии Константин Толкачев прокомментировал слухи о введении в республике «налога на велосипеды».

Напомним, что информация о нововведениях для владельцев двухколесного транспорта появилась в интернете этим летом. Анонимные источники сообщали, что в скором времени велосипедисты будут платить свой аналог транспортного налога. Новость, скажем так, удивила многих.