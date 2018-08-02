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14:52 (мск), источник: Noi.md

Будущий парламент будет работать по новым правилам — заявление

Парламент, который будет сформирован после очередных парламентских выборов, намеченных на 24 февраля, будет работать в соответствии с новыми правилами.

Источник: Noi.md

Учитывая, что в будущий парламент придут депутаты, избранные по одномандатным округам, нынешний законодательный орган в осенне-зимней сессии проведет парламентскую реформу и примет новый Кодекс парламентских процедур, в котором будут предусмотрены другие методы работы в парламенте.

По словам спикера Андриана Канду, он сожалеет о том, что конкурс по отбору компании, которая будет заниматься технологической реформой в парламенте, длился слишком долго.

«Мы хотели внести эти изменения с окончанием мандата. В начале года мы рассчитывали вступить в избирательную кампанию в сентябре-октябре. Мы немного сдвинули сроки действий, связанных с предвыборной кампанией, и необходимо обеспечить эффективность работы парламента в период с сентября по ноябрь. Реформу мы реализуем осенью, а вступит в силу она с 1 января, так что новый парламент будет иметь новую структуру», — уточнил Андриан Канду.

По его словам, концепция структуры парламента и все, что связано с оптимизацией, готово.

В новом парламенте не будет никаких парламентских помощников, которых в настоящее время более ста, и они являются бременем для бюджета. В августе будет разработан действий, а в сентябре начнется работа над внедрением нескольких электронных систем, в том числе системы электронного голосования.

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