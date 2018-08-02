Будущий парламент будет работать по новым правилам — заявление
Парламент, который будет сформирован после очередных парламентских выборов, намеченных на 24 февраля, будет работать в соответствии с новыми правилами.
Парламент, который будет сформирован после очередных парламентских выборов, намеченных на 24 февраля, будет работать в соответствии с новыми правилами.
Учитывая, что в будущий парламент придут депутаты, избранные по одномандатным округам, нынешний законодательный орган в
По словам спикера Андриана Канду, он сожалеет о том, что конкурс по отбору компании, которая будет заниматься технологической реформой в парламенте, длился слишком долго.
«Мы хотели внести эти изменения с окончанием мандата. В начале года мы рассчитывали вступить в избирательную кампанию в
По его словам, концепция структуры парламента и все, что связано с оптимизацией, готово.
В новом парламенте не будет никаких парламентских помощников, которых в настоящее время более ста, и они являются бременем для бюджета. В августе будет разработан действий, а в сентябре начнется работа над внедрением нескольких электронных систем, в том числе системы электронного голосования.