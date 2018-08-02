Из прошлого в будущее: мэр Красноярска остался доволен благоустройством Красраба
«Умные остановки» вместо павильонов и голубые ели возле торгового центра.
«Умные остановки» вместо павильонов и голубые ели возле торгового центра.
Сегодня, 2 августа, мэр Красноярска проверил, как благоустраивают дворы и площади в Кировском районе. Проспект «Красноярский рабочий» покидает дух 90-х годов, отметил Сергей Ерёмин.
В формата «час благоустройства» глава города вместе с
На улице Вавилова также благоустраивают территорию возле стелы 30-летия Победы. Здесь уже поменяли брусчатку и скоро заасфальтируют пешеходные дорожки в прилегающем сквере. Площадь перед ТЦ «Красноярье» ждёт масштабная перепланировка. Собственник здания устроит здесь две парковки почти на 300 мест и зелёную зону для отдыха с голубыми елями. Идея очень понравилась мэру:
Это пример «некосолапых» бизнесменов, наших единомышленников, которые делают город уютнее. Стоя на этом красивом пятачке и оглядываясь через дорогу, где сейчас разбирают павильоны из 90-х годов, мы видим, какая работа проделана из прошлого в будущее Красноярска, — сказал мэр после прогулки по Красрабу.
К слову, на месте разобранных павильонов планируют выложить тротуар для пешеходов и поставить «Умную остановку» со звуковым информатором, подзарядным устройством, видеонаблюдением и