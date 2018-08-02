Из прошлого в будущее: мэр Красноярска остался доволен благоустройством Красраба

Сегодня, 2 августа, мэр Красноярска проверил, как благоустраивают дворы и площади в Кировском районе. Проспект «Красноярский рабочий» покидает дух 90-х годов, отметил Сергей Ерёмин.

В формата «час благоустройства» глава города вместе с общественниками-контролёрами проверил несколько дворов, которые ремонтируют в этом году, в том числе на улице Вавилова, 86. Тут осталось поставить только «уличные диваны» и урны, все остальные работы завершили — положили новый асфальт, бордюры, обновили газон.

На улице Вавилова также благоустраивают территорию возле стелы 30-летия Победы. Здесь уже поменяли брусчатку и скоро заасфальтируют пешеходные дорожки в прилегающем сквере. Площадь перед ТЦ «Красноярье» ждёт масштабная перепланировка. Собственник здания устроит здесь две парковки почти на 300 мест и зелёную зону для отдыха с голубыми елями. Идея очень понравилась мэру:

Это пример «некосолапых» бизнесменов, наших единомышленников, которые делают город уютнее. Стоя на этом красивом пятачке и оглядываясь через дорогу, где сейчас разбирают павильоны из 90-х годов, мы видим, какая работа проделана из прошлого в будущее Красноярска, — сказал мэр после прогулки по Красрабу.