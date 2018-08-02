У министра иностранных дел Узбекистана появился новый советник
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве иностранных дел Узбекистана произошло новое кадровое назначение, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве иностранных дел Узбекистана произошло новое кадровое назначение, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
«Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 2 августа на расширенном заседании Коллегии представил вновь назначенного советника министра — руководителя Исполнительного аппарата Джахонгира Хидайходжаева, ранее работавшего начальником отдела