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16:22 (мск), источник: Podrobno.uz

У министра иностранных дел Узбекистана появился новый советник

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве иностранных дел Узбекистана произошло новое кадровое назначение, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 2 августа на расширенном заседании Коллегии представил вновь назначенного советника министра — руководителя Исполнительного аппарата Джахонгира Хидайходжаева, ранее работавшего начальником отдела Консульско-правового департамента Министерства», — отметили в пресс-службе МИД.

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