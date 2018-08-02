Андрей Бочаров вновь вошел в кадровый президентский резерв

В обновленном списке, который опубликован на президентском сайте, 138 человек. Это люди, как гласит формулировка документа, «имеющие достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества». А в народе этих людей называют «золотыми резервистами», потому что именно за ними будущее руководства страны. В списке много региональных чиновников, в том числе и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Причем он держится в этом перечне «резервистов» уже на протяжении четырех лет.