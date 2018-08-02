Андрей Бочаров вновь вошел в кадровый президентский резерв
Владимир Путин утвердил новый состав президентского резерва — управленческие кадры, которые находятся под патронажем главы государства.
Владимир Путин утвердил новый состав президентского резерва — управленческие кадры, которые находятся под патронажем главы государства.
В обновленном списке, который опубликован на президентском сайте, 138 человек. Это люди, как гласит формулировка документа, «имеющие достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества». А в народе этих людей называют «золотыми резервистами», потому что именно за ними будущее руководства страны. В списке много региональных чиновников, в том числе и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Причем он держится в этом перечне «резервистов» уже на протяжении четырех лет.
По словам экспертов, это говорит о том, что глава государства доверяет Бочарову и положительно оценивает его работу.
— Считаю, что таким образом со стороны Президента дана объективная оценка эффективности работы волгоградского губернатора. И это лучший ответ на все досужие предположения оппонентов Бочарова относительно его отставки или перевода на другое место работы, — говорит политолог, член Клуба Нижнего Поволжья Евгений Калинин.