Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России

Источник: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.

«Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска — ИФ) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии», — заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что речь идет о «самых болезненных» ограничительных мерах.

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Кроме Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий Грэм и Менендес анонсировали появление законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России в конце июля. В заявлении сенаторов говорилось, чтоограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.