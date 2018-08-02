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17:50 (мск), источник: Интерфакс

Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России

Один из авторов документа заявил, что нововведения будут «сокрушительными».

Источник: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.

«Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска — ИФ) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии», — заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что речь идет о «самых болезненных» ограничительных мерах.
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Кроме Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий Грэм и Менендес анонсировали появление законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России в конце июля. В заявлении сенаторов говорилось, чтоограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.

Тогда же глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер сообщал, что американские конгрессмены могут одобрить новый пакет санкций против России до запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США, в течение пары месяцев.

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