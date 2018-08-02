Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России
Один из авторов документа заявил, что нововведения будут «сокрушительными».
Один из авторов документа заявил, что нововведения будут «сокрушительными».
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.
«Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель — изменить
Кроме Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.
Сенаторы из Республиканской и Демократической партий Грэм и Менендес анонсировали появление законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России в конце июля. В заявлении сенаторов говорилось, чтоограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.
Тогда же глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер сообщал, что американские конгрессмены могут одобрить новый пакет санкций против России до запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США, в течение пары месяцев.