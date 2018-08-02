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21:47 (мск), источник: РИА Новости

Глава разведки США обвинил Россию в попытках вмешаться в предстоящие выборы

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Россия продолжает «широкую кампанию», направленную на «вмешательство» в предстоящие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в парламент, заявил в четверг журналистам глава нацразведки США Дэн Коутс.

Что касается вмешательства России в промежуточные выборы, мы продолжаем наблюдать широкую кампанию по рассылке сообщений со стороны России с целью ослабить и разделить Соединенные Штаты.
Дэн Коутс
глава нацразведки США

По его словам, разведка также знает о попытках взломов для получения информации, целью которых становятся американские чиновники.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. В ходе них будет полностью переизбрана палата представителей (нижняя палата) и 35 членов сената (верхняя палата), также будут проводиться выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий.

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Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.


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