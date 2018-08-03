Глава нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс

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Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом. С таким утверждением выступил в четверг директор Национальной разведки США Дэниел Коутс во время брифинга для журналистов.

Президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы и защиты нашего избирательного процесса приоритетной задачей. Мы действуем и продолжаем действовать в таком ключе. Дэниел Коутс глава Национальной разведки США

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По его словам, «разведсообщество по-прежнему обеспокоено угрозой предстоящим американским выборам: как президентским в 2020 году, так и промежуточным в Конгресс» в 2018 году.

«Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку», — утверждает Коутс.

Коутса спросили, проводятся ли кибератаки на политические процессы США по указанию российских властей или без их участия. «И так, и так. И я хочу добавить, что Россия использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей, интернет-ботов, субъектов, которых она нанимает, своих “доверенных лиц”. [Используется] все выше перечисленное и даже потенциально больше», — полагает директор нацразведки.

Он пояснил, что не может приводить деталей приписываемого России вмешательства в выборы, так как эти подробности засекречены.

«Но оно [вмешательство] широко распространено и нацелено на выполнение поставленных задач: посеять раздор [среди американцев] и подорвать наши демократические ценности», — заключил Коутс.

При этом он обратил внимание на то, что «Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на внутреннюю политическую ситуацию» в США. «Мы знаем, что есть и другие, кто имеет средства и, может быть, рассматривает возможность оказания влияния. Именно поэтому мы продолжим отслеживать и предупреждать о таких попытках», — подчеркнул Коутс.

При этом американское разведсообщество пока не видит столь же масштабных попыток России вмешаться в политические процессы США, как в преддверии президентских выборов 2016 года.

Если сравнивать с тем, что мы видели в 2016 году, перед промежуточными выборами [в 2018 году] нет столь же динамичной кампании. Мы знаем, что на протяжении десятилетий Россия пыталась использовать свои [инструменты] пропаганды и другие методы, чтобы сеять разлад в Америке. Мы к настоящему моменту не видели столь же настойчивых попыток с их стороны. Дэниел Коутс директор нацразведки США

Ранее аналогичную позицию изложил и заместитель главы министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс. Он также обратил внимание на то, что его ведомство не видит в настоящий момент российских киберопераций, которые были бы направлены на американскую избирательную систему.

Он считает, что Россия должна изменить свое поведение, если хочет выстраивать с США отношения и совместно решать вопросы, представляющие взаимный интерес.

«У нас действует уже много санкций [в отношении РФ], и я поддержку любые возможные попытки для того, чтобы коллективно послать сигнал России о том, что за то, что они делают, они заплатят цену. И если мы хотим иметь какие-либо отношения для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, то Россия должна прекратить делать то, что она делает. Иначе этого не произойдет», — заявил он.

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После этого также присутствовавшему на брифинге главе Киберкомандования США и одновременно руководителю Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанту Полу Накасоне был задан вопрос, не было ли ему поручено предпринять кибератаки против России в ответ на якобы имевшие место атаки с ее стороны. Он отказался прямо отвечать на поставленный вопрос и лишь заявил, что президент и министр обороны поручили его ведомству «не допускать вмешательства в выборы».