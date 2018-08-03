Глава нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс
ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/ — При этом Дэниел Коутс подчеркнул, что Россия является не единственной страной, заинтересованной в этом.
ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/ — При этом Дэниел Коутс подчеркнул, что Россия является не единственной страной, заинтересованной в этом.
Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом. С таким утверждением выступил в четверг директор Национальной разведки США Дэниел Коутс во время брифинга для журналистов.
Президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы и защиты нашего избирательного процесса приоритетной задачей. Мы действуем и продолжаем действовать в таком ключе.
По его словам, «разведсообщество
«Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку», — утверждает Коутс.
Коутса спросили, проводятся ли кибератаки на политические процессы США по указанию российских властей или без их участия. «И так, и так. И я хочу добавить, что Россия использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей,
«Но оно [вмешательство] широко распространено и нацелено на выполнение поставленных задач: посеять раздор [среди американцев] и подорвать наши демократические ценности», — заключил Коутс.
При этом он обратил внимание на то, что «Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на внутреннюю политическую ситуацию» в США. «Мы знаем, что есть и другие, кто имеет средства и, может быть, рассматривает возможность оказания влияния. Именно поэтому мы продолжим отслеживать и предупреждать о таких попытках», — подчеркнул Коутс.
При этом американское разведсообщество пока не видит столь же масштабных попыток России вмешаться в политические процессы США, как в преддверии президентских выборов 2016 года.
Если сравнивать с тем, что мы видели в 2016 году, перед промежуточными выборами [в 2018 году] нет столь же динамичной кампании. Мы знаем, что на протяжении десятилетий Россия пыталась использовать свои [инструменты] пропаганды и другие методы, чтобы сеять разлад в Америке. Мы к настоящему моменту не видели столь же настойчивых попыток с их стороны.
Ранее аналогичную позицию изложил и заместитель главы министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс. Он также обратил внимание на то, что его ведомство не видит в настоящий момент российских киберопераций, которые были бы направлены на американскую избирательную систему.
Он считает, что Россия должна изменить свое поведение, если хочет выстраивать с США отношения и совместно решать вопросы, представляющие взаимный интерес.
«У нас действует уже много санкций [в отношении РФ], и я поддержку любые возможные попытки для того, чтобы коллективно послать сигнал России о том, что за то, что они делают, они заплатят цену. И если мы хотим иметь
После этого также присутствовавшему на брифинге главе Киберкомандования США и одновременно руководителю Агентства национальной безопасности (АНБ)
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.