В гости к президенту Молдовы приехал Егор Крид
Молдавский лидер пообщался с популярным российским исполнителем Егором Кидом: о чем они говорили?
Молдавский лидер пообщался с популярным российским исполнителем Егором Кидом: о чем они говорили?
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с российским певцом Егором Кридом в своей резиденции в Кишиневе.
«Приветствовал исполнителя в нашей стране, пожелал ему успехов в творческой деятельности, отметив при этом, что он всегда желанный гость в Республике Молдова», — написал молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook.
В четверг вечером Егор Крид выступает в кишиневском клубе.
Егор Крид (Егор Булаткин) — российский деятель