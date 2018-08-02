Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
5-летний принц Джордж попал в рейтинг самых стильных знаменитостей
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в рукоприкладстве
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1010 стран с самым дешевым бензином
21:36 (мск), источник: Sputnik.md

В гости к президенту Молдовы приехал Егор Крид

Молдавский лидер пообщался с популярным российским исполнителем Егором Кидом: о чем они говорили?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с российским певцом Егором Кридом в своей резиденции в Кишиневе.

«Приветствовал исполнителя в нашей стране, пожелал ему успехов в творческой деятельности, отметив при этом, что он всегда желанный гость в Республике Молдова», — написал молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг вечером Егор Крид выступает в кишиневском клубе.

Егор Крид (Егор Булаткин) — российский деятель шоу-бизнеса, исполнитель песен в стиле хип-хоп. Является артистом компании Black Star, которая принадлежит известному российскому рэперу Тимати.

Все новости региона
 Официально закреплено: граждане Молдовы смогут легально трудиться в Болгарии
Загадочная смерть заключенного в одной из тюрем Молдовы: что произошло
Сенаторы США представили проект усиления санкций против РФ
Названа причина смерти актера Юрия Мартынова
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Самый большой в мире швейцарский флаг не выдержал порывов ветра
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь