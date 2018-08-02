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22:08 (мск), источник: Sputnik.md

Посольство России в Румынии высказалось о базе в Девеселу

Российская дипмиссия отреагировала на высказывания министра обороны Румынии об оснащении базы НАТО в Девеселу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Посольство России в Румынии опубликовало комментарий в связи с характером вооружений, размещенных на американской базе ПРО в Девеселу.

«В Посольстве России с некоторым удивлением следят за развивающейся в Румынии шумихой вокруг неких “некорректных” заявлений министра обороны Михая Фифора относительно так называемых оборонительных систем натовской, а по сути американской, глобальной сети ПРО, размещенной в Девеселу. Как представляется, развернувшаяся вокруг этой темы острая дискуссия имеет заметный внутриполитический привкус. По данному поводу: no comment (без комментариев — рус.) — это внутреннее дело Румынии», — сказано в заявлении на официальной Facebook-странице дипмиссии РФ.

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Там же отмечено, что «по существу вопроса о характере развернутых на румынской земле пусковых установок и предназначенных для них ракет — ничего нового мы не услышали».

«К нашему глубокому сожалению в Бухаресте по-прежнему предпочитают следовать “страусиной политике”, закрывая глаза на главное в этой связи обстоятельство. Дело в том, что присутствие американских противоракет в Румынии в контексте создания “глобальной” системы ПРО по периметру границ Российской Федерации не только нарушает стратегическую стабильность на всей планете, которая уже более полувека основывается на приблизительном паритете потенциалов ядерного сдерживания. Эта система представляет и потенциальную угрозу национальной безопасности России, как в силу ее географического положения, так и в связи с односторонним выходом США в 2001 году из договора об ограничении ПРО, заключенного с СССР еще в 1972 году», — подчеркнуто в сообщении.

Там же указано, что «по вопросу технической возможности использования базы ПРО в Девеселу для размещения комплексов крылатых ракет весьма аргументированно высказался еще в мае 2016 года президент России Владимир Путин», и далее приводится цитата главы российского государства:

«На пусковые установки могут быть установлены ударные комплексы. Заменить одну ракету на другую не представляет никакого труда. Достаточно только поменять программное обеспечение. Даже и румыны этого не заметят. Если вчера части территории Румынии не знали, что такое быть под прицелом, то сегодня нам придется произвести определенные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность. Ответные. Мы не предпринимаем никаких первых шагов».

Ранее министр обороны Румынии Михай Фифор менее, чем за сутки успел сделать громкое заявление о наличии на базе в Девеселу баллистических ракет, а затем опровергнуть свои же слова, отметив, что это была ошибка и он такого утверждать не мог.

«Очевидно, что президент России Владимир Путин не будет доволен тем, что в Румынии развиваются очень серьезные военные возможности. Как сможет когда-либо президент Путин быть довольным тем, что в Румынии есть военная база в Девеселу с баллистическими ракетами?», — заявил Фифор в эфире Antena 3.

После появившейся в скором времени реакции в прессе, упрекнувшей министра обороны в том, что он сказал не то, что нужно, так как в Девеселу находятся ракеты-перехватчики, а не баллистические, чиновник поспешил сделать еще одно заявление.

«Никогда не подумаю, что кто-то мог утверждать, что на базе в Девеселу есть баллистические ракеты. Вчера вечером я заявил, что у нас есть база в Девеселу, которая занимается баллистическими ракетами. На базе в Девеселу нет баллистических ракет. Это была ошибка восприятия, в худшем случае — речевая ошибка, но не смогу утверждать когда-либо, что на базе в Девеселу есть баллистические ракеты», — цитирует слова Фифора stiripesurse.ro.

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