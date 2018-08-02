Посольство России в Румынии высказалось о базе в Девеселу
Российская дипмиссия отреагировала на высказывания министра обороны Румынии об оснащении базы НАТО в Девеселу.
Российская дипмиссия отреагировала на высказывания министра обороны Румынии об оснащении базы НАТО в Девеселу.
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Посольство России в Румынии опубликовало комментарий в связи с характером вооружений, размещенных на американской базе ПРО в Девеселу.
«В Посольстве России с некоторым удивлением следят за развивающейся в Румынии шумихой вокруг неких “некорректных” заявлений министра обороны Михая Фифора относительно так называемых оборонительных систем натовской, а по сути американской, глобальной сети ПРО, размещенной в Девеселу. Как представляется, развернувшаяся вокруг этой темы острая дискуссия имеет заметный внутриполитический привкус. По данному поводу: no comment (без комментариев — рус.) — это внутреннее дело Румынии», — сказано в заявлении на официальной
Там же отмечено, что «по существу вопроса о характере развернутых на румынской земле пусковых установок и предназначенных для них ракет — ничего нового мы не услышали».
«К нашему глубокому сожалению в Бухаресте
Там же указано, что «по вопросу технической возможности использования базы ПРО в Девеселу для размещения комплексов крылатых ракет весьма аргументированно высказался еще в мае 2016 года президент России Владимир Путин», и далее приводится цитата главы российского государства:
«На пусковые установки могут быть установлены ударные комплексы. Заменить одну ракету на другую не представляет никакого труда. Достаточно только поменять программное обеспечение. Даже и румыны этого не заметят. Если вчера части территории Румынии не знали, что такое быть под прицелом, то сегодня нам придется произвести определенные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность. Ответные. Мы не предпринимаем никаких первых шагов».
Ранее министр обороны Румынии Михай Фифор менее, чем за сутки успел сделать громкое заявление о наличии на базе в Девеселу баллистических ракет, а затем опровергнуть свои же слова, отметив, что это была ошибка и он такого утверждать не мог.
«Очевидно, что президент России Владимир Путин не будет доволен тем, что в Румынии развиваются очень серьезные военные возможности. Как сможет
После появившейся в скором времени реакции в прессе, упрекнувшей министра обороны в том, что он сказал не то, что нужно, так как в Девеселу находятся
«Никогда не подумаю, что