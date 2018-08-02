В Госдуме прокомментировали заявления главы американской разведки

Глава нацразведки США Дэн Коутс заявил в четверг журналистам, что Россия продолжает «широкую кампанию», направленную на вмешательство в предстоящие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в парламент.
Все заметные представители истеблишмента в Вашингтоне стараются не отставать от того контекста, который задан сегодня. В США этот контекст связан с постоянными обвинениями России во вмешательстве в дела Евросоюза, во вмешательстве в дела США. Запад продолжает формировать из нашей страны образ врага, чтобы обосновать своё политико- экономическое давление на РФ.
Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам
Парламентарий добавил, что такие заявления делаются и для обоснования санкционной политики, которая проводится и которая связана с постоянным набором аргументов. «В основе этих аргументов лежит вопрос Крыма, вопрос Донбасса. Затем на все это наслаивалась масса других вещей: вмешательство в выборы США, дело Скрипалей и все остальное прочее», — пояснил депутат.
Новиков отметил, что главная задача российской власти состоит в том, чтобы противодействуя этому, суметь выстроить грамотную финансовую и социально- экономическую политику.
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.