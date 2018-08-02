Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Королева выступила на "свадьбе" у Билана - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Хайди Клум вышла в свет в нелепых кружевных сапогах
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в рукоприкладстве
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
2 августа, источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявления главы американской разведки

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление главы нацразведки США о продолжающемся вмешательстве РФ в предстоящие выборы США — это продолжение политики Запада по формированию из России образа врага, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Источник: РИА Новости

Глава нацразведки США Дэн Коутс заявил в четверг журналистам, что Россия продолжает «широкую кампанию», направленную на вмешательство в предстоящие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в парламент.

Все заметные представители истеблишмента в Вашингтоне стараются не отставать от того контекста, который задан сегодня. В США этот контекст связан с постоянными обвинениями России во вмешательстве в дела Евросоюза, во вмешательстве в дела США. Запад продолжает формировать из нашей страны образ врага, чтобы обосновать своё политико- экономическое давление на РФ.
Дмитрий Новиков
первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий добавил, что такие заявления делаются и для обоснования санкционной политики, которая проводится и которая связана с постоянным набором аргументов. «В основе этих аргументов лежит вопрос Крыма, вопрос Донбасса. Затем на все это наслаивалась масса других вещей: вмешательство в выборы США, дело Скрипалей и все остальное прочее», — пояснил депутат.

Новиков отметил, что главная задача российской власти состоит в том, чтобы противодействуя этому, суметь выстроить грамотную финансовую и социально- экономическую политику.
Читайте также
Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

Следите за развитием темы«Russiagate»
 Последний план по разделу России. Политэкономический фельетон
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Названа причина смерти актера Юрия Мартынова
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Самый большой в мире швейцарский флаг не выдержал порывов ветра
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь