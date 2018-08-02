В Госдуме прокомментировали заявления главы американской разведки

Источник: РИА Новости

Глава нацразведки США Дэн Коутс заявил в четверг журналистам, что Россия продолжает «широкую кампанию», направленную на вмешательство в предстоящие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в парламент.

Все заметные представители истеблишмента в Вашингтоне стараются не отставать от того контекста, который задан сегодня. В США этот контекст связан с постоянными обвинениями России во вмешательстве в дела Евросоюза, во вмешательстве в дела США. Запад продолжает формировать из нашей страны образ врага, чтобы обосновать своё политико- экономическое давление на РФ. Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий добавил, что такие заявления делаются и для обоснования санкционной политики, которая проводится и которая связана с постоянным набором аргументов. «В основе этих аргументов лежит вопрос Крыма, вопрос Донбасса. Затем на все это наслаивалась масса других вещей: вмешательство в выборы США, дело Скрипалей и все остальное прочее», — пояснил депутат.

Новиков отметил, что главная задача российской власти состоит в том, чтобы противодействуя этому, суметь выстроить грамотную финансовую и социально- экономическую политику.

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Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.