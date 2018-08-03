Американский сенатор просит Минфин изучить возможную связь Kalashnikov USA с властями РФ

По ее данным, Уайден утверждает, что у указанных компаний имеются связи с «российской оружейной промышленностью, которая контролируется государством и находится под санкциями». Также, как передает ABC, он заявляет о необходимости изучения бизнеса этих предприятий в связи с недавним арестом россиянки Марии Бутиной.
Она, по версии обвинения, пыталась использовать связи с Национальной стрелковой ассоциацией США для продвижения российских интересов.
Также, как отмечает телекомпания, в своем письме Уайден упоминает заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина, с которым, по данным американских СМИ, Бутина принимала участие в ряде встреч в Вашингтоне. Уайден утверждает, что Торшин может иметь отношение, в частности, к российскому концерну «Калашников».
В этой связи «отношения между Торшиным, другими попавшими под санкции российскими физическими лицами и предприятиями, а также базирующимися в США производителями оружия, связанными с РФ, заслуживают дальнейшего изучения», приводит телеканал отрывок из запроса сенатора.
Ранее сообщалось, что прокуратура Майами (штат Флорида) начала разбирательство в отношении базирующейся в США компании Kalashnikov USA, производящей автоматическое стрелковое оружие. Завод Kalashnikov USA во Флориде принадлежит компании RWC Group. По данным агентства Bloomberg, она в 2012 году продавала продукцию концерна «Калашников» в США. После введения Вашингтоном в 2014 году в связи с событиями на Украине санкций в отношении российского концерна RWC Group заявила, что оборвала все связи с РФ и «Калашниковым» и в полной мере выполняет ограничительные меры США.
Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд решил оставить ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.
21 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной
В США россиянка приехала изучать международные отношения. Этой весной она получила диплом магистра в Американском университете — одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона.