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02:26 (мск), источник: ТАСС

Американский сенатор просит Минфин изучить возможную связь Kalashnikov USA с властями РФ

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/ — Рональд Уайден утверждает, что компания связана с «российской оружейной промышленностью, которая контролируется государством и находится под санкциями».

Источник: Reuters
Сенатор-демократ Конгресса США Рональд Уайден направил запрос в министерство финансов страны с просьбой изучить деятельность американских компаний Kalashnikov USA и TulAmmo USA на предмет их возможных связей с властями России. Об этом сообщает телекомпания ABC.

По ее данным, Уайден утверждает, что у указанных компаний имеются связи с «российской оружейной промышленностью, которая контролируется государством и находится под санкциями». Также, как передает ABC, он заявляет о необходимости изучения бизнеса этих предприятий в связи с недавним арестом россиянки Марии Бутиной.

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Она, по версии обвинения, пыталась использовать связи с Национальной стрелковой ассоциацией США для продвижения российских интересов.

Также, как отмечает телекомпания, в своем письме Уайден упоминает заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина, с которым, по данным американских СМИ, Бутина принимала участие в ряде встреч в Вашингтоне. Уайден утверждает, что Торшин может иметь отношение, в частности, к российскому концерну «Калашников».

В этой связи «отношения между Торшиным, другими попавшими под санкции российскими физическими лицами и предприятиями, а также базирующимися в США производителями оружия, связанными с РФ, заслуживают дальнейшего изучения», приводит телеканал отрывок из запроса сенатора.

По его мнению, необходимо выяснить, управляют ли и владеют ли данными компаниями «лица, находящиеся под санкциями» США.

Ранее сообщалось, что прокуратура Майами (штат Флорида) начала разбирательство в отношении базирующейся в США компании Kalashnikov USA, производящей автоматическое стрелковое оружие. Завод Kalashnikov USA во Флориде принадлежит компании RWC Group. По данным агентства Bloomberg, она в 2012 году продавала продукцию концерна «Калашников» в США. После введения Вашингтоном в 2014 году в связи с событиями на Украине санкций в отношении российского концерна RWC Group заявила, что оборвала все связи с РФ и «Калашниковым» и в полной мере выполняет ограничительные меры США.

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Дело россиянки

Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд решил оставить ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.

21 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи. Глава российской дипломатии охарактеризовал обвинения в ее адрес как сфабрикованные.

В США россиянка приехала изучать международные отношения. Этой весной она получила диплом магистра в Американском университете — одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона.

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