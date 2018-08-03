Спецпрокурор Мюллер собрался допросить певца Эмина Агаларова
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Российский певец может быть допрошен в рамках расследования о «вмешательстве» в выборы в США.
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Российский певец может быть допрошен в рамках расследования о «вмешательстве» в выборы в США.
Адвокат российского певца Эмина Агаларова сообщил телеканалу NBC News, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предположительное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, хочет допросить певца в рамках этого дела.
NBC напоминает, что Агаларов принимал участие в организации встречи сына президента США Дональда
В сообщении телеканала не уточняется, стремится ли Мюллер также допросить отца Агаларова — российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, который, по версии следствия, так же имел отношение к встрече Трампа и Весельницкой.
Офис спецпрокурора пока не прокомментировал эту информацию.
Ранее продюсер Роб Голдстоун заявил, что именно он организовал встречу Дональда Трампа и российского юриста в июне 2016 года. Тогда продюсер заявил, что встреча проходила в интересах его клиента из Москвы Эмина Агаларова.
В свою очередь Трамп на закрытых слушаниях в сенате США признал, что соглашаясь на встречу с российским адвокатом Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 года Хиллари Клинтон, но не получил ее.
В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.