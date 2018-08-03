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02:01 (мск), источник: РИА Новости

Действующий лидер Зимбабве победил на президентских выборах

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента страны после подсчета голосов во всех десяти провинциях, сообщает телеканал SABC со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Источник: AFP 2018

Последними были объявлены итоги голосования в провинции Западный Машоналенд.

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С их учетом за Мнангагву, представляющего правящую партию Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF), проголосовали более 2,46 миллиона избирателей. Его основной соперник кандидат от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC) Нельсон Чамиза набрал около 2,15 миллиона голосов.

При этом Чамиза с более чем двукратным преимуществом победил на выборах в Хараре: в столице за него проголосовали более 548 тысяч человек, а за Мнангагву только 204 тысячи.

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