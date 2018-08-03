The Guardian: агент российских спецслужб более 10 лет работал в посольстве США в Москве

«У нее был доступ к официальной почтовой системе Секретной службы. Ей были доступны графики президента, как нынешнего, так и прошлого, и их супругов», — уточнил источник газеты.

По информации издания, женщина попала под подозрение в 2016 году в ходе стандартной проверки службы безопасности. Им удалось установить, что подозреваемая регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ. О результатах проверки в январе 2017 года были предупреждены девять высокопоставленных чиновников Секретной службы.

Собственное расследование также проводили ЦРУ и ФБР. При этом потенциальное нарушение не было доведено до сведения какого-либо комитета контрразведки, уточняет The Guardian. Источник уверен, что проверка этого инцидента могла быть включена в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. «Конгресс все время ищет российских хакеров. А вполне возможно, что информация, позволившая атаковать сервер Демократической партии во время выборов 2016 года, шла прямо из посольства», — сказал собеседник газеты.

Собеседник газеты утверждает, что россиянка была уволена в прошлом году, после решения о сокращении американской дипмиссии в России. Отмечается, что сокращение дипмиссии могло поспособствовать выведению женщины из-под подозрения. Источник подчеркнул, у нее было много времени для сбора информации. По его словам, некоторые сотрудники посольства отправляли россиянке письма на личный почтовый ящик, что является нарушением правил.

Источник The Guardian сказал, что Секретная служба не проводила полномасштабного внутреннего расследования, которое могло бы помочь в «оценке ущерба». На вопрос издания о возможном нанесенном гражданкой России ущербе в Секретной службе постарались преуменьшить его значение. В службе признали, что при найме иностранных граждан всегда есть риск, что кто-то из них может быть связан с разведкой.