Ракеты «врага» уничтожили военные в Хабаровском крае

Военные выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступили на боевое дежурство. Потом они получили сигнал о том, что группа летательных аппаратов условного противника нарушила воздушные границы. Дальше они установили цели для уничтожения и отразили «авиаудар», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.