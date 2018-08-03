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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Ракеты «врага» уничтожили военные в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло тактическое учение по охране воздушного пространства.

Участие в нем приняли расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Военные выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступили на боевое дежурство. Потом они получили сигнал о том, что группа летательных аппаратов условного противника нарушила воздушные границы. Дальше они установили цели для уничтожения и отразили «авиаудар», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

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