Президент Филиппин может посетить Владивосток

По информации издания «Коммерсант», Родриго Дутерте посетит Восточный экономический форум в случае, если ему позволит программа и самочувствие для длительного перелёта. Во Владивосток из Манилы лететь около четырёх с половиной часов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в этом году Восточный экономический форум посетят главы государств, представители бизнеса, иностранные инвесторы. В частности, в приморскую столицу приедет японский премьер Синдзо Абэ. Возможность принять участие в форуме рассматривает президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Кроме того, президент России, который сам никогда не пропускает ВЭФ, лично пригласил в столицу Приморья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, причём, в качестве главного гостя. Кроме того, есть вероятность того, что в Россию на ВЭФ приедет даже северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как стало известно, Юрий Трутнев пригласил на ВЭФ и французов. Кроме того, в IV Восточном экономическом форуме примет участие делегация индийского бизнес-сообщества, которую возглавит Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху.