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04:56 (мск), источник: Восток Медиа

Президент Филиппин может посетить Владивосток

Президент Филиппин Родриго Дутерте получил приглашение на Восточный экономический форум, который будет проходить во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Пока он только рассматривает возможность приезда в приморскую столицу. Об этом рассказал министр иностранных дел Филиппин Питер Алан Каэтано, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Пресс-служба Президента России

По информации издания «Коммерсант», Родриго Дутерте посетит Восточный экономический форум в случае, если ему позволит программа и самочувствие для длительного перелёта. Во Владивосток из Манилы лететь около четырёх с половиной часов.

К слову, впервые президент Филиппин посетил Приморский край в мае прошлого года, однако визит его закончился раньше положенного срока. Родриго Дутерте пришлось вернуться в его родной город Марави из-за атаки боевиков-исламистов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в этом году Восточный экономический форум посетят главы государств, представители бизнеса, иностранные инвесторы. В частности, в приморскую столицу приедет японский премьер Синдзо Абэ. Возможность принять участие в форуме рассматривает президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Кроме того, президент России, который сам никогда не пропускает ВЭФ, лично пригласил в столицу Приморья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, причём, в качестве главного гостя. Кроме того, есть вероятность того, что в Россию на ВЭФ приедет даже северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как стало известно, Юрий Трутнев пригласил на ВЭФ и французов. Кроме того, в IV Восточном экономическом форуме примет участие делегация индийского бизнес-сообщества, которую возглавит Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху.

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