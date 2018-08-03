Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным

В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили.
Дональд Трамппрезидент США
Дональд Трамп добавил: «Между прочим, это хорошо, а не плохо. А сейчас нам мешает российская мистификация. Это ведь мистификация — верно?».
При этом американский президент, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, заметил, что от него ждали «боксерского матча» с российским коллегой.
Трамп в очередной раз подверг жесткой критике сообщения СМИ, касающиеся его самого и его деятельности, назвав эти сообщения «лживыми и отвратительными».
«Что стало со свободной прессой? Что стало с честными сообщениями? Они это не делают, они только истории придумывают», — сказал президент, указывая на присутствовавших представителей СМИ.
Дональд Трамп также заявил, что Россия не хотела, чтобы он победил на президентских выборах 2016 года, а также отметил, что неверно называть его политику в отношении России «мягкой».