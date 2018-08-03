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05:39 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Состоявшаяся 15 июля в Хельсинки встреча с президентом России Владимиром Путиным была полезной и позволила наладить отношения с ним, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2018
В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили.
Дональд Трамп
президент США
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Дональд Трамп добавил: «Между прочим, это хорошо, а не плохо. А сейчас нам мешает российская мистификация. Это ведь мистификация — верно?».

При этом американский президент, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, заметил, что от него ждали «боксерского матча» с российским коллегой.

Трамп в очередной раз подверг жесткой критике сообщения СМИ, касающиеся его самого и его деятельности, назвав эти сообщения «лживыми и отвратительными».

«Что стало со свободной прессой? Что стало с честными сообщениями? Они это не делают, они только истории придумывают», — сказал президент, указывая на присутствовавших представителей СМИ.

Дональд Трамп также заявил, что Россия не хотела, чтобы он победил на президентских выборах 2016 года, а также отметил, что неверно называть его политику в отношении России «мягкой».
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