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09:36 (мск), источник: НИА Ростов

Участие в выборах депутатов Заксобрания примут 355 кандидатов

355 кандидатов, входящих в областные списки парламентских партий, примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания.

1 августа Избирательной комиссией Ростовской области было принято решение о регистрации областных списков кандидатов, выдвинутых региональным отделением Политической партии Справедливая Россия, Ростовским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Завершение регистрации кандидатов — 5 августа, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ростовской области.

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