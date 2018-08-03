Участие в выборах депутатов Заксобрания примут 355 кандидатов
355 кандидатов, входящих в областные списки парламентских партий, примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания.
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355 кандидатов, входящих в областные списки парламентских партий, примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания.
1 августа Избирательной комиссией Ростовской области было принято решение о регистрации областных списков кандидатов, выдвинутых региональным отделением Политической партии Справедливая Россия, Ростовским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Завершение регистрации кандидатов — 5 августа, сообщает