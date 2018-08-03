Около 200 чиновников наказали в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. За нарушения в сфере государственной службы к административной ответственности привлечено 187 человек, сообщает агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана.

Всего за первое полугодие агентством и его территориальными департаментами возбуждено 194 административных дела. Привлеченные к ответственности оплатили штрафы на сумму 5,6 миллиона тенге, деньги поступили в бюджет.

За какие нарушения оштрафовали чиновников?

В Астане за нарушение процедуры конкурсного отбора на занятие административной госдолжности постановлениями суда члены конкурсной комиссии комитета индустриального развития и промбезопасности министерства по инвестициям и развитию привлечены к административной ответственности. Несоблюдение закона обошлось госслужащим в 36 тысяч тенге, или 15 МРП (около 103 долларов).

В Жамбылской области за неправомерное освобождение лиц с административных государственных должностей аким Акыртобинского сельского округа также наказан штрафом в 15 МРП.

В Актюбинской области за предпринимательскую деятельностью аким Степного сельского округа привлечен к административной ответственности. Согласно статье 154 кодекса нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, или 481 тысячи тенге (около 1375 долларов) с конфискацией орудия совершения административных правонарушений или доходов, полученных вследствие совершения правонарушения.