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08:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Около 200 чиновников наказали в Казахстане

За первые шесть месяцев года возбуждено 194 административных дела в отношении госслужащих.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. За нарушения в сфере государственной службы к административной ответственности привлечено 187 человек, сообщает агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана.

Всего за первое полугодие агентством и его территориальными департаментами возбуждено 194 административных дела. Привлеченные к ответственности оплатили штрафы на сумму 5,6 миллиона тенге, деньги поступили в бюджет.

За какие нарушения оштрафовали чиновников?

В Астане за нарушение процедуры конкурсного отбора на занятие административной госдолжности постановлениями суда члены конкурсной комиссии комитета индустриального развития и промбезопасности министерства по инвестициям и развитию привлечены к административной ответственности. Несоблюдение закона обошлось госслужащим в 36 тысяч тенге, или 15 МРП (около 103 долларов).

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В Жамбылской области за неправомерное освобождение лиц с административных государственных должностей аким Акыртобинского сельского округа также наказан штрафом в 15 МРП.

В Актюбинской области за предпринимательскую деятельностью аким Степного сельского округа привлечен к административной ответственности. Согласно статье 154 кодекса нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, или 481 тысячи тенге (около 1375 долларов) с конфискацией орудия совершения административных правонарушений или доходов, полученных вследствие совершения правонарушения.

В Акмолинской области на главного специалиста аппарата акима села Орловка Есильского района наложили штраф за непредставление деклараций о доходах и имуществе. Он должен выплатить 50 МРП, или 120 250 тенге (около 343 долларов).

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