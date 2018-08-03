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09:37 (мск), источник: Daily Storm

Во Франции приняли закон против уличного приставания к женщинам

Штрафы за публичное приставание к женщинам составят от 90 до 750 евро.

Источник: AFP 2018

Парламент Франции принял закон о противодействии сексуальному насилию и домогательствам. Среди прочих изменений, в законопроекте ясно зафиксирован возраст сексуального согласия (15 лет), ужесточение наказания за изнасилование и введение штрафов за публичные приставания и угрозы женщинам.

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«Наша главная задача на сегодняшний день — изменить общество, понизить его терпимость к сексизму и сексуальному насилию», — заявила в интервью телеканалу Europe1 государственный секретарь по вопросам равенства между полами Марлен Шьяппа. По ее словам, чрезвычайно важно создать общественное понимание того, что законы Франции запрещают публично домогаться женщин. «Не должен на каждом перекрестке стоять полицейский, чтобы люди уважали закон», — подчеркнула она.

Публичное домогательство теперь будет подпадать под юрисдикцию закона, и незадачливые пошляки могут получить штраф от 90 до 750 евро. В случае отягчающих обстоятельств — если жертва была «особо уязвима» или в случае повторного нарушения — штраф может вырасти до 3 тысяч евро. Помимо этого, в законе зафиксирован возраст сексуального согласия в 15 лет и ужесточены меры наказания за изнасилование — за преступление могут осудить на 20 лет тюремного заключения.

Новые меры последовали в ответ на ряд инцидентов, произошедших во Франции в последние месяцы. Недавно в Париже избили девушку, которая попросила замолчать прохожего, свистевшего ей вслед. Необходимость уточнений в законе о возрасте согласия показали два дела, разбиравшие инциденты с изнасилованием подростков 11 и 14 лет.

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