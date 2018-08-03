Во Франции приняли закон против уличного приставания к женщинам

Источник: AFP 2018

Парламент Франции принял закон о противодействии сексуальному насилию и домогательствам. Среди прочих изменений, в законопроекте ясно зафиксирован возраст сексуального согласия (15 лет), ужесточение наказания за изнасилование и введение штрафов за публичные приставания и угрозы женщинам.

«Наша главная задача на сегодняшний день — изменить общество, понизить его терпимость к сексизму и сексуальному насилию», — заявила в интервью телеканалу Europe1 государственный секретарь по вопросам равенства между полами Марлен Шьяппа. По ее словам, чрезвычайно важно создать общественное понимание того, что законы Франции запрещают публично домогаться женщин. «Не должен на каждом перекрестке стоять полицейский, чтобы люди уважали закон», — подчеркнула она.

Публичное домогательство теперь будет подпадать под юрисдикцию закона, и незадачливые пошляки могут получить штраф от 90 до 750 евро. В случае отягчающих обстоятельств — если жертва была «особо уязвима» или в случае повторного нарушения — штраф может вырасти до 3 тысяч евро. Помимо этого, в законе зафиксирован возраст сексуального согласия в 15 лет и ужесточены меры наказания за изнасилование — за преступление могут осудить на 20 лет тюремного заключения.