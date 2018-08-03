В Екатеринбурге завершились собеседования с кандидатами на пост мэра

В Екатеринбурге завершились собеседования с кандидатами на пост главы города. Мероприятия проходили в здании городской администрации и транслировались в интернете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил член конкурсной комиссии и глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, собеседование прошли 18 кандидатов. В ходе собеседования претенденты представили своё видение развитие Екатеринбурга. Также члены конкурсной комиссии задавали кандидатам вопросы, связанные со знанием полномочий главы муниципалитета, законодательства и правовых актов.

Обсуждение кандидатов конкурсная комиссия проведёт 29 августа, после чего будет озвучено решение о том, кто из претендентов пройдёт в следующий этап и будет представлен городской думе.

Как сообщало ИА REGNUM, собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга проходили в течение трёх дней с 1 по 3 августа. На них были допущены 19 претендентов, но один из кандидатов на собеседование не явился.

Напомним, что в 2018 году выборы мэра Екатеринбурга проходят по «советской» системе. Прошедшие сито конкурсной комиссии кандидаты будут представлены городской думе, после чего депутаты тайным голосованием выберут главу муниципалитета.